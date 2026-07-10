Эксперты назвали точную степень алкоголизма населения Саратовской области

Саратовская область заняла 39-е место в рейтинге алкогольного неблагополучия.

Эксперты проекта «Если быть точным» оценили уровень алкоголизации в регионах России. Саратовская область расположилась на 39-й строчке из 82 возможных — это свидетельствует о среднем уровне проблемы. Ситуацию нельзя назвать критической, но и благополучной она не является.

При расчёте рейтинга учитывались четыре фактора: потребление спиртного, смертность от алкогольных отравлений, количество ДТП с участием нетрезвых водителей и преступность в состоянии опьянения. Самые благополучные регионы — Чечня, Дагестан и Северная Осетия. В числе антилидеров — Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва.

По данным аналитиков, каждый взрослый саратовец выпивает в среднем 10,5 литра чистого спирта в год. Для сравнения: в Чечне этот показатель составляет всего 0,3 литра, а в Ненецком АО — 35,3 литра. Примечательно, что 66% всего потребляемого в регионе алкоголя приходится на крепкие напитки, что подчёркивает специфику местных привычек.

Ольга Сергеева