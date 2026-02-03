Двоих разбившихся в ДТП у Балакова подростков доставили санавиацией в Саратов

Двоих несовершеннолетних, получивших тяжёлые травмы в результате серьёзного ДТП в Балаковском районе, экстренно перевезли в Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациентов 13 и 16 лет эвакуировали санитарной авиацией 2 февраля из реанимации местной больницы. По данным врачей, у обоих диагностированы переломы конечностей, травмы грудной клетки и сотрясение мозга. Одному из подростков предстоит сложная операция, которую проведёт челюстно-лицевой хирург.

Как ранее сообщал СарБК, авария произошла вечером 1 февраля недалеко от села Быков Отрог. В столкновении автомобилей ВАЗ-2114 и Haval Jolion погиб 16-летний пассажир, ещё пять человек были госпитализированы.

Сейчас состояние доставленных в областной центр подростков врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное. Об этом информирует пресс-служба СОДКБ.

Ольга Сергеева