В Саратовской области стартовал школьный этап баскетбольного турнира ПФО 3×3

В Саратовской области дан старт региональному этапу традиционного турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3.
Соревнования проходят под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и включают школьную, а также студенческую лиги. Первыми на площадки вышли команды школьников.
Турнир проводится в три этапа: отбор внутри учебных заведений, региональный финал и окружной Суперфинал. Победители регионального отбора представят область на финальных соревнованиях в ПФО.
Организатором события выступает министерство спорта Саратовской области.
Ольга Сергеева