Сразу двоих саратовцев включили в федеральный перечень террористов и экстремистов

В федеральный реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесены двое жителей Саратовской области.

Согласно актуализированным данным ведомства, в обновленный стоп-лист включены 30-летний Канат Альмухамбетов* из села Усть-Золиха Красноармейского района и 31-летний Сергей Тезиков*, прописанный в Энгельсе.

Фамилия Альмухамбетова отмечена специальным знаком, который указывает на его принадлежность к террористическим ячейкам.

В настоящее время сводный реестр, содержащий информацию о подследственных и осужденных по экстремистским статьям, насчитывает более 22,4 тысячи записей. При этом из перечня исключен житель Балашова Виталий Демин, находившийся в нем с мая 2026 года.

*- внесены в реестр террористов и экстремистов РФ

Ольга Сергеева