«Ласточку» из Самары в Саратов планируют запустить уже в 2027 году

В рамках масштабного проекта «Самара — центр семи столиц» в 2027 году запланирован запуск электропоезда, связывающего Самару с Саратовом.

Об этом в эфире ГТРК «Самара» заявил начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев.

По его словам, первым этапом транспортной реформы стал запуск «Ласточки» до Уфы, стартовавший 8 мая. Следующий рубеж — открытие маршрута Самара–Пенза, которое намечено уже на этот год.

Саратовское направление станет третьим по счету в серии новых межрегиональных экспрессов.

Напомним, масштабная реконструкция вокзала в Саратове по плану должна быть завершена также в 2027 году.

Ольга Сергеева