Двух подростков из Саратова и Балаково включили в перечень террористов

Росфинмониторинг сегодня, 22 апреля, опубликовал обновлённый перечень террористов и экстремистов, в который включили ещё двоих жителей Саратовской области.

Это — 17-летний подросток из Саратова и 15-летний мальчик из города Балаково. По данным федеральной службы, оба несовершеннолетних причастны к террористической деятельности. Имена и фамилии несовершеннолетних согласно российскому законодательству не подлежат разглашению.

В то же время из «черного» списка исключили 85-летнего Владимира Герасева из Балашова, который ранее числился там как экстремист. Всего в перечне сейчас 21055 россиян, в том числе более 170 саратовцев.

На этой неделе туда также попал Александр Субботин* из Саратова, которому в феврале исполнилось 18 лет. Попавшие в перечень лишаются права взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, пользоваться любыми финансовыми услугами и иметь счета в банках. Из доходов им разрешено ежемесячно получать не более величины прожиточного минимума.

*Признан экстремистом и террористом на территории РФ

Ольга Сергеева