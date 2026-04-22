Умерла министр и экс-руководитель аппарата саратовского губернатора Олеся Горячева

В Саратовской области ушла из жизни бывший министр — руководитель аппарата губернатора Олеся Горячева.

Она родилась 20 сентября 1977 года в Саратове, окончила Челябинский мединститут, СГМУ и РАНХиГС. Трудовой путь Горячева начала врачом-интерном неврологического отделения городской клинической больницы № 9 Саратова, а в 2003–2005 годах работала врачом-невропатологом экспертной комиссии компании «Саратовские авиалинии». Позже она была главным специалистом отдела делопроизводства, а затем начальником отдела делопроизводства и защиты гостайны саратовского управления Россельхознадзора.

В 2007–2012 годах Горячева возглавляла секретариат председателя Саратовской областной думы, после чего в 2012–2013 годах стала первым заместителем руководителя аппарата губернатора Саратовской области.

В ноябре 2013 года её назначили министром Саратовской области — руководителем аппарата губернатора, но в 2020 году она была уволена с этой должности.

В последнее время трудилась в Москве в одном из институтов.

