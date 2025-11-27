Двух саратовцев наградили посмертно за помощь в восстановлении новых территорий

Саратовцы Артем Малетин и Кирилл Машинистов посмертно награждены орденами Мужества за помощь в восстановлении новых территорий.

Губернатор Роман Бусаргин передал присвоенные указом президента РФ Владимира Путина награды их родным.

Специалисты попали под обстрел во время работы на освобожденной территории Херсонской области, где восстанавливали важные для мирных жителей инфраструктурные объекты связи.

— Для каждого из нас они останутся в памяти как истинные герои, пример верности Отечеству, профессиональному долгу и нашим главным ценностям, в основе которых забота о ближних и помощь тем, кто оказался в беде, — написал в своем ТГ-канале глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева