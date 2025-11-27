В Саратовской области инициативные проекты с участием жителей привлекли более 1,2 млрд рублей

Формы осуществления местного самоуправления рассмотрели на депутатских слушаниях в Саратовской облдуме.

В формате ВКС на связь с Саратовом вышли представители Витебской области Республики Беларусь: стремление к развитию гражданских инициатив у жителей двух государств общее.

Председатель облдумы Алексей Антонов поблагодарил жителей за вклад в развитие населенных пунктов. Так, инициативные проекты с участием жителей привлекли более 1,2 млрд рублей в регион.

Как сообщает пресс-служба заксобрания, суть инициативных проектов – вовлечение населения в жизнь каждой деревни, каждого района. И двухуровневая система местного самоуправления, сохраненная в Саратовской области, позволяет это делать.

