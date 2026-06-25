Новые двухсотбалльники ЕГЭ 2026 года появились в Саратове и Энгельсе

В Саратовской области появились новые выпускники с результатом 200 баллов на ЕГЭ.

Это достижение стало возможным благодаря высоким результатам по нескольким предметам.

Анна Игнатьева , выпускница энгельсского учреждения образования имени Шнитке, завершила обучение в 11Б классе с выдающимися результатами. На экзаменах по физике и родному языку она заработала стопроцентные результаты, а по математике показала 97 баллов. Это достижение подтверждает её высокую подготовку и усердие в учебе.

, выпускница энгельсского учреждения образования имени Шнитке, завершила обучение в 11Б классе с выдающимися результатами. На экзаменах по физике и родному языку она заработала стопроцентные результаты, а по математике показала 97 баллов. Это достижение подтверждает её высокую подготовку и усердие в учебе. Олег Пешков, выпускник саратовского лицея ФТЛ № 1, также продемонстрировал идентичный результат. Он получил стопроцентный балл на экзамене по профильной математике накануне своего совершеннолетия и также показал максимальный результат на физическом испытании.

Ранее в регионе появилась первая двухсотбалльница — Евгения Развина из Калининска, которая продемонстрировала совершенные результаты при сдаче экзаменов по русскому языку и литературному курсу.

Эти успехи подчеркивают высокий уровень образования и подготовки выпускников в Саратовской области.

Ольга Сергеева