Врачи в Энгельсе спасли родившегося с весом всего в 850 граммов ребенка

Врачи Энгельса спасли недоношенного ребенка весом менее одного килограмма.

В Энгельсской городской клинической больнице Саратовской области успешно выхаживали недоношенного ребенка, который родился с критически низким весом. Младенец, появившийся на свет 11 апреля 2026 года на 28-й неделе беременности, весил всего 850 граммов.

После рождения ребенок был оперативно доставлен в Перинатальный центр на «скорой». У новорожденного была диагностирована врожденная пневмония, и его состояние было тяжелым. Врачи поместили малыша в инкубатор и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На 34-е сутки жизни ребенка перевели в отделение патологии новорожденных. В течение первых 58 суток его кормили через зонд, а затем, начиная с 58-х суток, он начал получать питание через соску. Этот процесс был важным шагом на пути к его восстановлению.

На 74-е сутки жизни, когда масса тела малыша достигла 2460 граммов при росте 44 см, его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Этот случай стал примером высокой квалификации медицинского персонала и их способности справляться с критическими ситуациями, связанными с выхаживанием недоношенных детей.

Ольга Сергеева