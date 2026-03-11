«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании

Подать заявление можно на сайте PG.ER.RU.

Электронное предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая и определит кандидатов партии на предстоящих выборах в Государственную думу, Саратовскую городскую Думу и представительные органы местного самоуправления.

«Главная задача выслушать мнения и предложения жителей для их дальнейшего решения. Важно обеспечить открытость и легитимность процедуры. Доверие людей является основным принципом предварительного голосования. По его итогам кандидаты уже получат определенный уровень поддержки жителей. Подчеркну, в этой процедуре могут принимать участие все жители, обладающие активным избирательным правом. И именно им предстоит решить, кто из кандидатов достоин представлять «Единую Россию» на выборах», — отметил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Напомним, для того, чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на выборах в Государственную Думу и Саратовскую городскую Думу необходимо обратиться в региональный организационный комитет по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 10 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов, в субботу с 10:00 до 14:00 часов, телефон: 8 (8452) 52-11-29, info@saratov.er.ru.

Вся информация о проведении предварительного голосования опубликована на сайте pg.er.ru.