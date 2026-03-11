Общественники назвали Игоря Молчанова наиболее подготовленным претендентом на пост мэра Саратова

В Саратовской городской думе состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, на котором обсуждался вопрос будущего главы муниципального образования.

Губернатор региона представил депутатам список из трех кандидатов, прошедших через сито квалификационной комиссии. Несмотря на то, что все финалисты признаны профессиональными управленцами, представители общественности выделили среди них фаворита.

Председатель комиссии по социально-экономическому развитию Общественной палаты Саратова Алексей Прокаев заявил, что с точки зрения практического опыта Игорь Молчанов выглядит предпочтительнее коллег. По его словам, нынешний врио главы города обладает уникальной компетенцией «хозяйственника»: он руководил несколькими районами, погружен в проблемы ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства.

«Это человек, который уже сегодня решает конкретные задачи и понимает механизмы городского хозяйства изнутри», — подчеркнул Прокаев, добавив, что Общественная палата считает Молчанова лучшим выбором для Саратова.

Эту позицию разделяет и член регионального штаба «Народного фронта» Петр Баранников. Он отметил, что «закалка» и многолетняя включенность Молчанова в жизнь районов выгодно отличают его от других соискателей. По мнению общественника, именно такой опыт позволяет претенденту нести личную ответственность за результат и выстраивать рабочие процессы.

Окончательное решение о том, кто займет кресло главы города, примут депутаты городской думы в ближайшее время.