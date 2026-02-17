«Единая Россия» привлекла экспертов к разработке предвыборной программы на пять лет

К работе над новой народной программой в «Единой России» пригласили экспертное сообщество.

В их числе — лидеры общественного мнения, участники специальной военной операции, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, реального сектора экономики. Об этом в своем ТГ-канале сообщила региональный руководитель «Женского движения ЕР», депутат облдумы, гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

По словам Председателя партии Дмитрия Медведева, этим людям предстоит аккумулировать поступающие от граждан предложения. Самые массовые обращения лягут в основу предвыборной программы «Единой России», рассчитанной на предстоящие пять лет. Отвечающие идеологии партии задачи войдут в блок долгосрочного планирования.

Отдельное внимание будет уделено участникам специальной военной операции — уже предложено включить в народную программу инициативу о запуске программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса. Напомню, что Саратовская областная Дума также уделяет особое внимание данному вопросу — решение о квотировании рабочих мест для наших защитников Отечества, вернувшихся к мирной жизни, принято на одном из декабрьских заседаний регионального парламента.

Представителей экспертной группы также пригласят к участию в окружных отчётно-программных форумах партии. О первом из них, состоявшемся в Челябинске, ранее рассказывала в своём канале. Проведение подобных форумов запланировано во всех федеральных округах.

Подготовила Ольга Сергеева