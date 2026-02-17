Весной в Саратове начнется масштабный ремонт водопроводных сетей

Старт масштабного ремонта водопроводных сетей на территории Саратова в рамках региональной программы запланирован на первые месяцы весны.

По итогам открытых аукционов по большей части объектов определены подрядчики. В этом году состав организаций изменился и значительно расширился. К работам они должны приступить в марте-апреле. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Бусаргин.

— Увеличение количества подрядных организаций потребует от руководства профильного министерства и водоканала большего внимания к каждому подрядчику и обеспечения строжайшего контроля выполняемых работ. Обозначил такую задачу перед министром строительства и ЖКХ. В этом году планируется модернизировать около 37 км наиболее изношенных участков водопроводных и канализационных сетей. Первоочередное требование к исполнителям — грамотный и современный подход к производству работ, в основе которого минимизация неудобств для горожан. Перед заказчиком поставлена задача составить с каждым подрядчиком детальные графики производства работ, соблюдение которых необходимо контролировать в постоянном режиме. Следить за исполнением этих решений, как и в прошлом году, будет созданная при минстрое комиссия, в состав которой включены представители общественных организаций и депутаты областной думы, — отметил глава региона в связи с предстоящей реконструкцией водовода.

Подготовила Ольга Сергеева