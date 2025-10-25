Единое пособие-2025: в СФР рассказали саратовцам об учете вкладов и процентов

Социальный фонд России разъяснил правила учета доходов от банковских вкладов при назначении единого пособия для семей Саратовской области.

Согласно установленным нормам, проценты по счетам и депозитам включаются в расчет среднедушевого дохода семьи, что напрямую влияет на право получения выплаты и ее размер.

При оценке нуждаемости учитываются финансовые поступления со всех действующих вкладов членов семьи за предыдущий календарный год. Суммарный объем полученных процентов сравнивается с величиной регионального прожиточного минимума. Положительное решение о назначении пособия принимается только в случае, если общий доход семьи, включая банковские проценты, не превышает установленный прожиточный минимум.

Особо отмечается, что вклады, закрытые за шесть месяцев и более до момента обращения за пособием, не учитываются при принятии решения. Даже если доход с такого закрытого вклада ранее превышал прожиточный минимум, это не может служить основанием для отказа в назначении выплаты.

Ключевым условием для одобрения пособия остается соответствие среднедушевого дохода семьи региональному прожиточному минимуму, куда включаются все финансовые поступления, в том числе проценты по действующим и недавно закрытым банковским вкладам.

Ольга Сергеева