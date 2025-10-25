Саратовский завод разрабатывает высокотехнологичное оборудование для «Силы Сибири-2»

На заводе «Нефтегазоборудование» состоялось ежегодное заседание Клуба технических директоров и главных инженеров.

С участием представителей власти, вузов и более 40 промышленных предприятий области были подняты актуальные вопросы, включая кадровую политику и импортозамещение.

В рамках мероприятия гости ознакомились с полным производственным циклом предприятия, уделив особое внимание автоматизированным газораспределительным станциям, поставляемым в регионы России и за рубеж. На предприятии успешно работают молодые специалисты, совмещающие работу с учебой и отмечающие перспективы карьерного роста.

По словам генерального директора АО «Газаппарат» Владислава Филиппова, завод участвует в разработке документации для газопровода «Сила Сибири-2» и в перспективе планирует стать поставщиком оборудования для этого проекта.