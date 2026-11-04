«Единство — это конкретные дела»: Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днём народного единства

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днём народного единства.

В своём обращении он подчеркнул, что судьба России зависит от готовности защищать страну и трудиться ради её будущего, а любовь к Родине объединяет людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий.

«Единство — это конкретные дела: добросовестная работа, забота о близких, поддержка земляков», — отметил Комаров. Особые слова благодарности он адресовал солдатам и офицерам в зоне специальной военной операции, их семьям, волонтёрам и всем, кто им помогает: «Ваша стойкость — фундамент нашей победы».

Полпред также обратил внимание на межнациональное и межконфессиональное согласие в ПФО: «В нашем Приволжском федеральном округе бережно хранят традиции разных народов, уважают культуру и веру друг друга. Сохранить это взаимное уважение, передать детям опыт добрососедства и созидания — наша общая ответственность».

Комаров пожелал жителям округа крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а также любви и согласия в семьях.