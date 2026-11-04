Транспортный коллапс в Саратове требует вмешательства федерального центра

Ситуация с троллейбусными маршрутами № 2 и № 2А в Саратове, остановленными на неопределённый срок из-за «реконструкции трамвайной инфраструктуры», перестала быть просто городской транспортной проблемой.

На фоне системной критики, которую председатель Госдумы Вячеслав Володин регулярно адресует региональным и муниципальным властям, простой ключевых маршрутов электротранспорта выглядит как прямое подтверждение его тезиса о неэффективности чиновников на местах.

Напомним суть: движение троллейбусов № 2 и № 2А не восстановлено до сих пор. Формальный ответ комитета по транспорту администрации Саратова гласит, что остановка «связана с продолжением работ по реконструкции трамвайной инфраструктуры», а возобновление движения «планируется после завершения строительных работ и подключения контактной сети к электропитанию». Конкретных сроков нет.

При этом, как сообщают горожане в соцсетях, на кольце Мирного переулка, Вавилова и Советской уже не первый месяц уходят под землю свежеустановленные рельсы, а на месте нет ни одного рабочего. Простаивающий участок существенно затрудняет движение, создаёт заторы и угрозу ДТП.

Горожане указывают и на провал предложенной альтернативы. Пользователь Аркадий в комментариях под постом мэрии отметил: «На 93-м работают МИКРОАВТОБУСЫ, они не справляются с нагрузкой в часы пик, тем более что они не идут до вокзала, нужны пересадки».

Формально за организацию транспортного обслуживания отвечает муниципалитет. Однако контекст делает ситуацию показательной в более широком смысле.

Во-первых, речь идёт о проекте, который находится в зоне постоянного внимания федерального центра. Вячеслав Володин неоднократно публично критиковал затягивание реализации проекта скоростного трамвая в Саратове, требуя от местных властей «работать более эффективно». Остановка троллейбусов — прямое следствие того самого «затягивания», о котором говорил спикер Госдумы.

Во-вторых, ситуация с подрядчиком добавляет красок. Генподрядчиком выступает АО «Московский Метрострой», поглотившее ООО «СП ТрансТоннельСтрой», которое числится ликвидированным с 31 августа 2026 года. Против «Саратовгорэлектротранса» поданы три иска, касающиеся допсоглашений к договорам генподряда. Судебные разбирательства стартуют только в ноябре — то есть рельсы рискуют уйти под снег, а жители останутся без троллейбусов как минимум до конца года.

В-третьих, риторика Володина в адрес местных чиновников в последнее время стала предельно жёсткой. На совещании 2 ноября он прямо заявил: «По заработной плате учителям — 77-е место по России, по среднему коэффициенту рождаемости — 82-е место… А по себе любимым — впереди!». Транспортный коллапс с троллейбусами № 2 и № 2А — это ещё один пункт в ту же копилку: деньги и полномочия есть, а результата для людей нет.

Саратовцы считают, что администрация Саратова и комитет по транспорту должны дать график восстановления троллейбусного сообщения, а также инициировать проверку обоснованности задержки работ на участке Мирного переулка с учётом судебных разбирательств с «Московским Метростроем». Ставшим заложниками этой ситуации людям необходимо обеспечить альтернативное транспортное обслуживание на период простоя — например, увеличив выпуск автобусов большого класса на маршруте № 93 и продлив его до вокзала.

Ольга Сергеева