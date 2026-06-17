Экологическая акция «Волга без сетей»: более 1500 рыб выпущены в естественную среду

В Саратовской области завершился очередной этап ежегодной природоохранной акции «Волга без сетей».

Напомним, акция организована региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства совместно с сотрудниками МЧС, полиции и общественными инспекторами. Мероприятие проводится с 2021 года и ставит целью очистку акватории Волги и ее притоков от бесхозных орудий лова, которые не только наносят урон рыбным запасам, но и представляют опасность для судоходства и водных экосистем.

В ходе текущего этапа инспекторы обследовали более 120 километров береговой линии и акватории, особое внимание уделяя участкам в районе Саратовского водохранилища, где традиционно фиксируется наибольшее скопление брошенных сетей. С помощью специального оборудования — крючьев, тралов и подводных камер — из воды извлечены 453 бесхозных запрещенных орудия лова, из них 57 цельных сетей общей длиной около 5 тысяч метров. Все конфискованные снасти отправлены на утилизацию.

Важной частью акции стало спасение живых водных обитателей, запутавшихся в брошенных сетях. Инспекторы освободили и выпустили обратно в реку более 1500 особей рыб — в основном молодь судака, леща и щуки. Общий вес спасенной рыбы составил примерно 200 килограммов. По оценке ихтиологов, эти меры позволят сохранить репродуктивный потенциал популяций на ближайшие несколько лет.

Как рассказал председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Бондаренко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество изъятых сетей снизилось на 18%, что свидетельствует о повышении сознательности граждан и результативности профилактических рейдов. Вместе с тем он подчеркнул, что проблема оставленных сетей остается острой, особенно в местах массового отдыха, где рыбаки нередко забывают или намеренно бросают свои снасти. В планах организаторов — расширить географию акции и привлечь больше волонтеров для проведения подводной очистки труднодоступных участков.

Ольга Андреева