Саратовцы в августе смогут поохотиться на волка и шакала без жеребьёвки

В летний сезон охоты в Саратовской области фиксируется 10–15 нарушений.

Это количество, по словам министра Александра Гаврилова, говорит о дисциплинированности охотников.

С 25 июля открывается охота на болотно-луговую птицу с легавыми собаками, а с 5 августа — на волка, шакала и полевую, степную, водоплавающую птицу для владельцев собак. В отличие от сезона охоты на кабана и сурка, разрешения выдаются без жеребьевки.

Гаврилов отметил, что охотники активно получают разрешения через портал «Госуслуги»: весной так было оформлено более половины документов. За год доля электронных разрешений выросла с 30% до 50%, что увеличило нагрузку на ведомство по отправке бумажных писем, так как этот формат по-прежнему популярен.

Ольга Сергеева