Экологические акции: в Саратовской области появилось 12 млн деревьев

В Саратовском регионе реализован масштабный проект по озеленению, благодаря которому были высажено около 12 миллионов саженцев. Экологические акции «Сад памяти» и «Сохраним лес» позволили значительно увеличить в области количество зеленых насаждений. Мероприятия проходили в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по инициативе Президента Российского Федерации Владимира Путина.

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии ежегодно организует весенние и осенние мероприятия по высадке деревьев, чтобы улучшить экологическую обстановку и повысить экологическую сознательность жителей. Во время весенней акции «Сад памяти», направленной на хранение памяти о героях Великой Отечественной войны, в муниципалитетах на 155 площадках появилось 12 тысяч новых деревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие около 8 тысяч человек, что позволило Саратовской области занять лидирующую позицию в стране.

С сентября по ноябрь проводится Всероссийская акция «Сохраним лес». Планируется посадить около 3 миллионов деревьев на лесных землях и участках, выделенных муниципалитетами. Растет число участников экологических акций, среди которых активно участвует молодое поколение, что способствует экологическому воспитанию, культуре и увеличению лесистости региона.

Дуся Иванова