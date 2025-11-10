Мэрия Саратова контролирует замену ограждений города

По поручению главы города Михаила Исаева сотрудниками мэрии проводится осмотр учреждений, где ведутся работы по замене ограждения территории.

«Очень важный и нужный проект для города. Он позволяет обновить устаревшие элементы ограждения, обеспечивая безопасность учащихся и улучшая внешний облик образовательных учреждений. В этом году при поддержке председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина учреждениям образования уделяется большое внимание. Подобного обновления материально-технической базы саратовских школ не было десятки лет, и порой возникают трудности с эффективностью реализации проектов. Например, на территории школы № 23 районной администрацией было принято решение о замене устаревшей части ограждения, но при этом подход к выбору был сделан странно. Установленное ограждение отвечает требованиям безопасности, но вот с точки зрения эстетического вида вопросов много», — отметил по итогам объезда заместитель главы города по социальной сфере Александр Блатман.

Как отмечает пресс-служба муниципалитета, до конца ноября необходимо устранить все имеющиеся недочеты, привести ограждения в единую цветовую гамму и в рамках второго этапа работ доделать лицевую часть.

Отдельное внимание будет уделено взаимодействию с общественностью: прежде чем начнутся работы по благоустройству, их обсудят с педагогическими коллективами и родителями.

