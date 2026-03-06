Экопункт «Вторматик» за два месяца принял на переработку почти 6,5 тыс. пластиковых бутылок

С начала года энгельсский экопункт «Вторматик» принял на переработку 194 кг прозрачных и цветных ПЭТ бутылок – это почти 6,5 тыс. штук.

Данный вид вторсырья является у местных жителей одним из самых популярных для сдачи на переработку.

ПЭТ (полиэтилентерефталат) — распространенный тип пластика и один из главных отходов, загрязняющих планету. Так, ПЭТ-бутылка в естественных условиях разлагается около 450 лет. В то же время ПЭТ хорошо поддается переработке, а его повторное использование позволяет снизить количество мусора на полигонах и сэкономить природные ресурсы, необходимые для производства первичного пластика.

Всего за два месяца экологически осознанные граждане сдали во «Вторматик» 3,8 т вторсырья, в том числе 1,8 т бумаги и картона, 1,7 т стекла. За сдачу полезных фракций посетители получили денежное вознаграждение.

Напомним, экопункт «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом «Ситиматик» в Энгельсе, на ул. Красноярская, 2. Подробная информация о ценах, принимаемых материалах и их подготовке к сдаче доступна в официальном сообществе «Вторматика» ВКонтакте (https://vk.com/vtormatik), на сайте проекта (https://citymatic.ru/ecoprojects/vtormatik) или непосредственно в экопункте.