Каждый второй молодой житель Саратовской области уже использует Пушкинскую карту

В Саратовской области каждый второй житель в возрасте 14–22 лет оформил Пушкинскую карту.

На сегодняшний день молодые люди региона уже потратили на культуру 45 млн рублей, из которых 29 млн рублей пришлось на кино.

Наибольшей популярностью у держателей карт по России традиционно пользуются кино и театры. Саратовская область следует общероссийскому тренду: кино занимает первую строчку в региональном рейтинге предпочтений.

ВТБ, который с начала этого года стал оператором программы, выпустил почти 6 млн «Пушкинских карт» по всей стране. Те, кто пока не оформил карту, могут сделать это в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент банка); оформление занимает несколько минут.

«Пушкинская карта действительно стала настоящим драйвером интереса к культуре среди молодежи, и Саратовская область — яркий тому пример. Мы видим, что каждый второй молодой житель региона уже оценил ее преимущества: ребята активно ходят в кино, театры и музеи, открывая для себя новые впечатления. На сегодняшний день они уже потратили 45 млн рублей на культурные мероприятия. Благодаря программе сотни событий становятся для них ближе и доступнее, а это значит, что интерес к искусству будет только расти», — прокомментировал Вячеслав Панасенко, управляющий ВТБ в Саратовской области.

«Рост числа показателей по оформлению Пушкинской карты и большой интерес молодых людей говорит о том, что переход программы в ВТБ прошел успешно. Лидирующим регионом по переоформлению карт стала Чувашская республика, где более 66% молодых людей в возрасте 14-22 лет уже оформили Пушкинские карты в ВТБ. За ней следуют Тамбовская область и Оренбургская область. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха», – рассказала Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации.

Ежегодно к программе «Пушкинская карта» присоединяются все больше организаций культуры из разных регионов России. Сегодня в ней участвуют более 12 тыс. организаций культуры из всех регионов России. Число доступных на сегодняшний день мероприятий уже превышает 55 тыс. по всей стране. С полным списком можно ознакомиться на портале «Культура.РФ» и мобильном приложении «Госуслуги Культура».

«Пушкинская карта» – совместная программа Минкультуры, Минцифры и ВТБ. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов).