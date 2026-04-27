Экс-депутат облдумы оспаривает в суде Саратова изъятие у него старинного здания на Рабочей

Бывший депутат облдумы Семён Глозман не смог приостановить изъятие «гагаринского» здания в кассации.

Глозман продолжает оспаривать конфискацию здания на улице Рабочей, 22. Он подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. Суд принял заявление, но отклонил ходатайство о приостановке действия решения.

Спорный объект — памятник архитектуры площадью более 1,6 тыс. кв. м на участке 882 кв. м. В начале XX века здесь было консульство Германии, а в советское время — аэроклуб, где учился Юрий Гагарин. В 1990-х здание передали банку «Радоград», позже оно перешло к «ЛУКОЙЛу», а в 2009 году Глозман выкупил его и использовал в коммерческих целях (доход в 2016 году — свыше 63 млн рублей).

Иск об изъятии в пользу государства подали прокуратура и Росимущество в октябре 2024 года, посчитав отчуждение незаконным. Защита экс-депутата настаивала на истечении срока давности (31 год) и указывала, что объект — не федеральный памятник. Однако Арбитражный суд области изъял здание, а апелляция оставила решение в силе.

В 2025 году губернатор Роман Бусаргин возглавил рабочую группу, которая анализирует переданное в частные руки имущество. За несколько лет Росимущество подало в регионе более 60 подобных исков.

