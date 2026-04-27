В России утвердили ценз оседлости иностранцам для получения детских пособий

Иностранцам в РФ придётся ждать пять лет после гражданства, чтобы получить единое пособие на детей.

Правительство России утвердило новый порядок получения единого пособия на детей для граждан, ранее имевших иностранное подданство. Как следует из документа, изученного ТАСС, с 1 апреля 2027 года получить выплату можно будет только спустя пять лет после вступления в гражданство РФ.

Ранее пособие полагалось нуждающимся беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при наличии гражданства и постоянного проживания в стране. Теперь добавляется ценз оседлости — срок в пять лет «в статусе гражданина».

Исключения сделаны для тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания (включая жителей Донбасса и Новороссии), а также для участников программы переселения соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Депутат Алексей Говырин («Единая Россия») объяснил, что нововведение обеспечит адресную поддержку семей с длительной правовой связью с государством и закроет лазейку для получения пособия сразу после получения паспорта. По его словам, людей раздражают истории, когда выплаты воспринимаются как лёгкий заработок без реальной укоренённости в стране.

Единое пособие положено семьям с доходом ниже прожиточного минимума. Его размер — от 50% до 100% регионального детского прожиточного минимума.

Ольга Сергеева