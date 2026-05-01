Экс-глава Марксовского района Романов получил 3 года колонии общего режима

Бывший руководитель Марксовского района получил три года колонии за замену чугунных труб на полиэтилен.

В Саратовской области вынесен приговор бывшему руководителю Марксовского района Дмитрию Романову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Вместе с ним осуждён его бывший заместитель Вячеслав Шевела.

Как установило следствие, в 2020 году Романов незаконно распорядился заменить чугунные канализационные трубы в Марксе на полиэтиленовые — при том, что у подрядчика даже не было проекта. Работы продолжались до 2021 года. В качестве оплаты подрядчик забрал себе старые чугунные трубы стоимостью 16 млн рублей, хотя власти были обязаны заплатить за работу только 9 млн рублей.

4 августа 2025 года полиэтиленовые трубы лопнули, сточные воды разлились на 2 тыс. кв. метров. Трубопровод пришлось перекладывать заново. В СК отметили, что бездействие фигурантов повлекло восстановление на сумму свыше 78 млн рублей.

Марксовский городской суд приговорил Романова к 3 годам колонии общего режима, Шевелу — к 2 годам. После освобождения Романову запрещено работать в органах власти 3 года, Шевеле — 2,5 года. Прокурор ранее запрашивал для них 7 и 6 лет соответственно.

Ольга Сергеева