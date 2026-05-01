Саратовцам рассказали про новую схему аферистов с нарушениями ПДД и штрафами

Мошенники с помощью нейросетей начали активнее обманывать россиян через «штрафы за ПДД».

Злоумышленники всё чаще используют тему нарушений правил дорожного движения для обмана граждан. Как рассказал эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов в беседе с 360.ru, теперь аферистам помогают нейросети, которые анализируют обстановку и дают рекомендации на основе запросов — ранее злоумышленники делали это вручную.

Основной канал рассылки — пуш-уведомления. Пользователи не всегда отличают их от настоящих сообщений государственных сервисов. В итоге люди переходят по фишинговым ссылкам, попадают на поддельные сайты, копирующие официальные, и добровольно передают свои личные данные.

Для защиты Мясоедов рекомендует устанавливать антивирусное программное обеспечение, тщательно проверять источники рассылок и регулярно следить за появлением новых мошеннических схем.

Ольга Сергеева