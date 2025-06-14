Экс-министру Павлу Мигачеву на 2 месяца продлили домашний арест в Саратове

Волжский районный суд Саратова оставил под домашним арестом бывшего министра строительства и ЖКХ региона Павла Мигачева до 13 августа.

Напомним, экс-чиновник проходит по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Мигачев незаконно распорядился о выплате 4 миллионов рублей субсидий трем сотрудникам Росреестра.

Мигачев занимал пост министра строительства Саратовской области с 2019 по 2023 год. В настоящее время продолжается следствие по возбужденному против него уголовному делу.