Два человека пострадали вечером в тройном ДТП в Саратове

В субботу 14 июня около 19:20 в Ленинском районе города случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

Трассу не поделили «Лада Гранта» под управлением 19-летнего водителя, «Хендай» (водитель — 40-летний мужчина) и «Киа» (за рулем — 47-летний автомобилист).

В результате столкновения водитель «Хендая» и его 40-летняя пассажирка получили травмы, потребовавшие госпитализации.

Сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего и определяют виновную сторону.