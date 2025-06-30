Экс-начальник колонии в Саратовской области осужден на 8,5 лет за взятки

Бывший начальник ИК-10 УФСИН России по Саратовской области приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления.

С марта по ноябрь 2023 года он, вместе с заместителем (его дело рассмотрено отдельно), получил от заключенных свыше 700 тысяч рублей за послабления режима содержания, а также 195 тысяч рублей от предпринимателя за ускорение работ по контракту.

Дополнительно суд назначил экс-руководителю штраф в 1,95 миллиона рублей и запретил занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах сроком на 4 года.