Улицы героев войны в Вольском районе ждет ремонт

По инициативе губернатора Романа Бусаргина и решению областной думы Вольский район получит 30 млн рублей на ремонт дорог. Дополнительные средства также выделены Дергачевскому (20 млн руб.) и Федоровскому (10 млн руб.) районам.

В Вольске все 30 млн рублей направят на капитальное обновление семи самых нуждающихся участков. Среди них – важные транспортные артерии: ул. Первомайская (соединяет микрорайоны), первый Комсомольский переулок и п. Пролетарский (автобусные маршруты), ул. Красногвардейская (подход к школе №16).

Значительная часть работ коснется улиц, названных в честь героев Великой Отечественной. Будут отремонтированы участок ул. Маршала Г.К. Жукова и ул. Героя Советского Союза С.В. Егорова. Параллельно, в рамках региональной программы, в селе Тепловка (родина Героя Советского Союза Виктора Талалихина) асфальтируют улицу его имени.