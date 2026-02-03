Экс-начальник водолазной службы о катере T-Rex: спасателей устроило бы любое судно с нужными характеристиками

3 февраля на допросе в Октябрьском районном суде Саратова бывший начальник водолазной службы Дмитрий Илларионов заявил о своей невиновности.

«Виновным себя не признаю. Действия мои были направлены на защиту населения Саратовской области. Убежден, что с приобретением судна уровень защищенности граждан только увеличился», — пояснил он на допросе.

Подсудимый заявил, что в областной службе спасения он трудился с августа 2022 года по сентябрь 2024-го.

По словам Илларионова, в сентябре 2022 года он подключился к подготовке техзадания для закупки маломерного судна для нужд облспаса, предназначенного для проведения аварийно-спасательных и водолазных работ. Процедурой занимался отдел материально-технического снабжения, которым руководил Алексей Чабоньян.

«Я длительно работал в ГИМС, служил в ВМС, я понимаю про маломерные суда, корабли. Был подключен к созданию технического задания в качестве специалиста. Начал готовить черновик технического задания. При этом я не имел опыта проведения закупок и не понимал, как это делается», — пояснил он.

Затем техническое задание привели в соответствие. Результатом работы стало проведение госзакупок.

Илларионов отметил, что к покупке именно T-Rex 40 никто не стремился. Изначально при подготовке технического задания за основу бралась финская модель катера «Тарга». Он обладает желаемыми и необходимыми для осуществления поисково-спасательных и водолазных работ характеристиками, схожими с судном T-Rex 40. Также в пример были приведены другие суда с похожими характеристиками, в том числе катер Seamoon самарского производителя. Илларионов подчеркнул, что спасателей бы устроил любой другой катер с нужными характеристиками любого производителя. При этом он отметил, что на тот момент на балансе у службы спасения для проведения водолазных работ имелись устаревшее судно с барокамерой и другие суда с низкими мореходными качествами.

«Использование оборудования и техники службы спасения в личных целях невозможно», — также подчеркнул Илларионов.

Вместе с тем подсудимый заявил о необходимости продолжения обновления оборудования и техники службы спасения Саратовской области.

Напомним, Дмитрий Илларионов и его руководитель, экс-начальник службы спасения Саратовской области Павел Кориков, стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при закупке катера T-Rex 40, который используется для аварийно-спасательных и водолазных работ.