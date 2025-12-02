Экс-руководитель управляющей компании предстала перед судом за халатность



Бывшего директора управляющей компании признали виновной в халатности. В течение почти двух лет, несмотря на жалобы жильцов, она не организовала ремонт кровли четырёх многоквартирных домов в посёлке Приволжский.

Бездействие привело к серьёзным последствиям. Из-за протечек и короткого замыкания в январе 2024 года в одной из квартир произошел пожар. Пожилая женщина была вынуждена спасаться на балконе, откуда её эвакуировали пожарные.

Суд счёл доказательства вины достаточными и назначил бывшему директору наказание в виде ограничения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Алика Толоконникова