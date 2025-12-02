В Саратовской области стартует Всероссийский правовой диктант

С 3 по 12 декабря в России пройдёт масштабная акция — Всероссийский правовой диктант. Это проект, позволяющий каждому желающему оценить уровень своих юридических знаний.

Участникам предстоит за 60 минут ответить на тестовые вопросы, разделённые на три блока: базовый, профессиональный и бизнес. Диктант можно написать на сайте юрдиктант.рф в удобное время.

После завершения акции, 14 декабря, на сайте опубликуют правильные ответы с пояснениями. Это позволит всем участникам разобрать ошибки и улучшить свои правовые знания.