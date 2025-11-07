Экс-замглавы Саратова Алексеева оставили в СИЗО из-за дела о скоростном трамвае

Областной суд Саратова отклонил апелляцию экс-заместителя мэра Дмитрия Алексеева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве скоростного трамвая.

Ранее Октябрьский районный суд заключил его под стражу до 22 декабря.

Защита настаивала на отсутствии доказательств вины и указывала на состояние здоровья Алексеева, его семейные обстоятельства и помощь престарелым родителям. Однако суд оставил меру пресечения без изменений.

Напомним, Алексеев был уволен с поста вице-мэра после критики со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина. Позже он занял должность в министерстве транспорта региона, где работал до августа 2023 года.

Ольга Сергеева