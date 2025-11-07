Саратовскую область ждут аномально теплые выходные ноября

В предстоящие выходные в Саратовской области ожидается переменчивая погода.

По информации территориального Гидрометцентра, облачсность переменная, местами возможны слабые осадки.

Температурный режим сохранится выше климатической нормы: ночью столбики термометров покажут от -1° до +8°, днем воздух прогреется до +7…+12°. В Саратове ночные температуры составят +5…+7°, дневные — +9…+11°.

Ветер будет меняться с юго-западного на северный с средней скоростью 4-9 м/с, в отдельные периоды возможны усиления до 14 м/с. Местами прогнозируется ухудшение видимости из-за тумана.

Такая погода, по мнению синоптиков, сохранится до середины следующей недели.

Наталья Мерайеф