Экс-зампреда правительства Мигачёва суд отправил под запрет определённых действий

Бывшему зампреду правительства Саратовской области Павлу Мигачёву избрали меру пресечения.

Октябрьский районный суд Саратова определил меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства Саратовской области Павлу Мигачёву. Ему назначен запрет определенных действий.

Мигачёв был задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции транспортной инфраструктуры. Ранее он уже являлся обвиняемым по другому делу — о нарушениях при реализации проекта «скоростного» трамвая.

Ольга Сергеева