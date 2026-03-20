Саратовцев ждут погожие выходные

Теплая и ясная погода ожидает саратовцев в грядущие субботу и воскресенье.

В Саратовской области существенных изменений погоды не ожидается, — сообщили в региональном Гидрометцентре. Губерния остается на периферии антициклона, отметили синоптики.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В отдельных районах возможны туман и дымка. Ветер северный и северо-восточный: ночью слабый, 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. В воскресенье на юге области порывы могут достигать 13 м/с.

Температура воздуха сохранится в пределах климатической нормы или чуть выше. Ночью по области — 0°…-5°, в Саратове 0°…-2°. Днем по области от +3° до +9°, в областном центре +7°…+9°.

