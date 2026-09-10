Экскурсию для маломобильных пассажиров провели по новым инклюзивным объектам транспортной инфраструктуры в Саратове

Сотрудники ПривЖД провели выездную презентацию новых инфраструктурных объектов для членов Саратовской региональной общественной организации инвалидов «Ты не один». Им показали два новых объекта, построенных по самым современным стандартам: крытый пешеходный мост на о.п. Аэропорт Гагарин, а также новый досмотровый павильон и крытый пешеходный мост на вокзале Саратов-1.

Главной особенностью всех объектов является их соответствие требованиям безбарьерной среды. Проектирование и строительство велись с учетом потребностей пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения.

Участники мероприятия протестировали лифты и эскалаторы для беспрепятственного перемещения между уровнями, тактильно-контрастную навигацию для незрячих и слабовидящих пассажиров (напольные указатели, мнемосхемы и продублированные шрифтом Брайля надписи), а также широкие проходы и пологие пандусы с нормативным уклоном и поручнями.

Представители общественной организации инвалидов дали высокую оценку проделанной работе и отметили, что появление таких технологичных и безопасных объектов сделает их путешествия по железной дороге более комфортными и доступными.