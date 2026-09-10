Саратовский регоператор напоминает о возможности оплачивать услугу по вывозу отходов без комиссии

Саратовский региональный оператор по обращению с ТКО предоставляет потребителям широкий спектр возможностей оплаты коммунальной услуги, в том числе без комиссии. Вносить оплату собственники квартир и домов могут дистанционно, используя привычный функционал.

Комиссия не взимается при оплате следующими способами:

через систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru);

с помощью системы быстрых платежей (СБП) посредством сканирования qr-кода на платежных документах. Система поддерживается большинством крупных российских банков, однако подробные условия бескомиссионной оплаты необходимо уточнить в своем банке.

Также потребители для оплаты услуги по вывозу отходов могут воспользоваться личным кабинетом Саратовского филиала «Ситиматик» https://citymatic64.aisgorod.ru/. Только за первое полугодие с помощью платформы жители внесли плату на сумму более 13,8 млн рублей. Кроме этого, внести средства можно через мобильные приложения банков, а также лично в отделениях Почты России и коммерческих банков. В этих случаях может взиматься комиссия.

Напоминаем, обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Согласно действующему законодательству, оплачивать услуги необходимо до 15 числа месяца, следующего за расчетным. В случае несвоевременной оплаты ресурсоснабжающие организации начинают начисление пени с 31-го дня просрочки.

Получить дополнительную информацию о возможностях оплаты услуги по обращению с ТКО можно в контакт-центр Саратовского филиала компании «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.