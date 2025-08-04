Эксперт ПИУ РАНХиГС о достижении технологической независимости

Отечественная IT-отрасль с уверенностью смотрит в будущее, делая ставку на прогресс и достижение технологического суверенитета. Разработана основа для достижения независимости в цифровых вопросах, которая включает цифровые платформы, программное обеспечение (ПО) и аппаратные средства.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры корпоративной экономики Оксана Терентьева отмечает: «Технологическая независимость является одной из приоритетных стратегических целей РФ, заложенных Указом Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Особое внимание уделено таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность, экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект и другие. Поставлены поистине амбициозные задачи, в том числе обеспечение к 2030 году вхождения страны в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, а также увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг в РФ в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.

Значительная роль в обеспечении технологической независимости отведена отечественной IT-отрасли, создающей цифровые платформы, программное обеспечение, аппаратные средства. В настоящее время осуществляется активная работа по организации индустриальных центров компетенций (ИЦК). В Саратовской области на базе регионального центра компетенций внедряют технологии бережливого производства. Центр способствует минимизации производственных издержек и росту доходности региональных предприятий. Перспективен вопрос создания областного Центра компетенций в сфере строительства, способного ускорить внедрение современных технологий и практик в экспертной деятельности строительной отрасли.

В 2025 году на территории Саратовской области реализуются особо значимые проекты импортозамещения IT-технологий. Среди них проекты ИЦК «Торговля» — внедрение центра обработки вызовов сети «Магнит», программного обеспечения в области управления отношениями с клиентами X5 Retail Group, портальные решения Hoff.

В Саратовской области разработана и внедрена технология обработки материалов излучением мощного полупроводникового лазера PLD-6 от ООО «НПО «Инжект», повышающего в разы твердость и износостойкость материалов. Это уникальная разработка, не имеющая аналогов не только в России, но и за рубежом.

Отечественные технологии в отрасли связи значительно повышают защищенность страны от внешних угроз, обеспечивают надежные коммуникации и сохранность данных. Среди них внедрение отечественных базовых станций МТС стандарта LTE от компании «ИРТЕЯ». В Саратовской области предусмотрено 8 таких станций: в Перелюбском, Калининском, Балашовском, Ртищевском, Аткарском и Пугачевском районах.

Регион активно применяет отечественные разработки и в других отраслях: почвообрабатывающий агрегат на базе технологии Strip-till от Саратовского аграрного университета, сверхчастотные переключатели для космических платформ от сектора ОПК, гидравлическую систему для самосвала-беспилотника, системы акустической разведки, а также разработки в сфере сельскохозяйственной фармацевтики.

Неоценимый вклад в достижение технологического лидерства России вносит портал «Госуслуги», численность зарегистрированных пользователей на котором превысила 117 млн., что составляет 95% граждан старше 14 лет, в том числе 2 млн. жителей Саратовской области старше указанного возраста. Жители региона высоко оценивают качество электронных услуг портала. По заявлению министра цифрового развития и связи В.Старкова, «…для населения в электронном виде доступны 142 региональные услуги, или 52% от их общего числа». Портал существенно повышает эффективность взаимодействия органов власти, общественных организаций, государственных и муниципальных структур, населения, ускоряет решение важнейших для общества вопросов, повышает результативность и прозрачность коммуникаций.

Технологическая независимость России, поиск возможностей коммерциализации отечественных разработок, повышение их конкурентоспособности на глобальном рынке – ключевые элементы механизма обеспечения национальной безопасности. В этой связи гражданам и компаниям предоставлены актуальные меры поддержки, направленные на стимулирование интереса к отечественным разработкам и исследованиям, в том числе IT-ипотека, особый налоговый режим с нулевой ставкой на прибыль для региональных бюджетов, льготы по страховым взносам, участие в грантовых программах, господдержка стартапов, доступ к микрогрантам, госзаказы на отечественные разработки, инвестиционный налоговый вычет на расходы, направляемые на обновление технологической базы. Кроме того, сеть цифровых платформ в разных сферах экономики, созданная в рамках программы «Цифровая экономика», оказывает весомую помощь во внедрении отечественных технологических разработок.

Безусловно, достижение технологической независимости, а тем более лидерства, требует консолидации всех структур общества, в том числе образовательной и научной среды, сектора реальной экономики, органов государственного и муниципального управления, общественных объединений, политических организаций. Цель затруднительна в достижении без чёткой нормативно-правовой основы, грамотного и своевременного финансирования, государственного планирования и контроля, повышения качества науки и образования, выстраивания системы национальных приоритетов».