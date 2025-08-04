Панков: Инициатива Володина о бесплатных детсадах и питании в школах важна для сельских жителей

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» отметил, что Вячеслав Володин многое делает для развития сельских территорий и повышения качества жизни людей на селе.

«Предложение спикера сделать бесплатным посещение детских садов и питание в школах — серьезная мера поддержки для семей в деревнях и сёлах. Учитывая, что в сельской местности рождаемость выше, чем в городе, а уровень зарплат ниже, это решение справедливое.

В Государственной Думе не раз обсуждались вопросы демографии. Тогда Володин призвал делать все, чтобы жизнь на селе менялась к лучшему. Его личная инициатива — конкретный шаг для повышения качества жизни людей на селе», — подчеркнул Николай Панков.