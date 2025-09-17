Эксперт ПИУ РАНХиГС о государственной политике в сфере детства и молодёжи в России

Будущее нашей страны формируют сегодняшние дети и молодые люди — инициативные, готовые брать на себя ответственность, способные работать в команде, ставить цели и уверенно их достигать. Именно поэтому создание благоприятных условий для обучения, творчества и всестороннего развития подрастающего поколения остаётся одной из ключевых задач государства.

О государственной политике в сфере детства и молодёжи в России рассказывает эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС кандидат социологических наук, доцент Константин Африкантов: «В 2025 году по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина стартовал национальный проект «Молодёжь и дети», включающий 183 мероприятия. В его рамках по всей стране строятся современные школы и образовательные кампусы, проводятся научные олимпиады и творческие конкурсы, развивается международное молодёжное сотрудничество и внедряются передовые образовательные практики.

Особое внимание уделяется воспитанию с самого раннего возраста. Ярким примером стал Всероссийский конкурс «Родная игрушка», итоги которого 9 сентября подвели в Национальном центре «Россия». Организованный по инициативе главы государства, конкурс был направлен на создание отечественных игр и игрушек, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях России. Финал прошёл в формате масштабного фестиваля детства, объединившего детей, родителей, экспертов и авторов со всей страны. Победители в пяти номинациях получили поддержку для реализации своих проектов — уже в ближайшее время их разработки появятся в магазинах и детских учреждениях по всей России.

Ещё один приоритет национальной политики — формирование эффективной системы ранней профориентации, учитывающей как индивидуальные способности детей, так и потребности экономики. С 2025/26 учебного года в каждом регионе утверждена соответствующая программа. Её реализация с учётом запросов локальных рынков труда позволит школьникам познакомиться с перспективными профессиями региона через профессиональные пробы, экскурсии и практикумы. В Саратовской области уже утверждён перечень из 55 востребованных профессий, требующих среднего профессионального образования. Эти специальности станут приоритетными направлениями подготовки кадров, что поможет школьникам делать осознанный выбор и оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

На федеральном уровне также проводятся масштабные соревнования профессионального мастерства среди учащихся. С 17 по 21 сентября 2025 года в Великом Новгороде пройдёт финал Чемпионата высоких технологий — события, где участники оттачивают компетенции, наиболее востребованные в российской экономике. В региональном этапе приняли участие более 2300 человек из 52 субъектов РФ, а в финал вышли 144 лучших студента колледжей, техникумов и старшеклассника. Среди них — представители Саратовской области: Кристина Колесник и Виктория Шингалиева из Энгельсского политехнического колледжа, а также Вадим Вавилов и Владимир Трубецков из Энгельсского промышленно-экономического колледжа. Ожидается, что в финальных мероприятиях примут участие около 15 тысяч человек. Программа чемпионата включает 15 инновационных компетенций, объединённых в пять ключевых блоков: технологии беспилотных систем, производственные и инженерные технологии, медицинские технологии, сельское хозяйство и аграрные технологии, а также информационные и коммуникационные технологии.

Значительные усилия направлены и на развитие детской и молодёжной инфраструктуры. По поручению Президента ведётся работа по созданию кампусов мирового уровня: к 2030 году их число должно достичь 25, а к 2036 году — не менее 40. Уже сегодня по всей стране открыто более 1000 «Добро.Центров» и около 3500 штабов акции #МЫВМЕСТЕ, ставших точками притяжения для активной молодёжи.

Отдельное внимание уделяется поддержке талантливых детей и молодёжи. В Саратовской области это направление стало ключевым элементом региональной стратегии развития. 11 сентября в микрорайоне Иволгино города Саратова открылась Школа креативных индустрий — инновационный образовательный центр, предлагающий комплексное обучение по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии. Это уже третий подобный проект в регионе (после Балаково и Энгельса). По охвату детей предпрофессиональными программами Саратовская область занимает второе место в России — важный показатель успешной реализации государственной политики в сфере образования и творчества.

Сегодняшняя государственная политика в сфере детства и молодёжи — это не просто набор мероприятий, а продуманная, системная стратегия, направленная на формирование нового поколения россиян: образованных, творческих, технологически грамотных, патриотичных и социально ответственных. Особенно важно, что эта работа не ограничивается федеральными инициативами: регионы, как Саратовская область, активно включаются в процесс, адаптируя национальные цели под местные реалии. Поддержка талантов, создание современной инфраструктуры, синхронизация образования с запросами экономики — всё это позволяет формировать поколение, готовое не только к вызовам будущего, но и к их преодолению. Реализуемые инициативы не только открывают перед молодежью широкие возможности для самореализации в родных регионах, но и вносят прямой вклад в укрепление кадрового и технологического суверенитета страны».