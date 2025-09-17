Пострадавшую в конфликте на УИК саратовскую учительницу поддержали депутат-боксер и общественница

Субботний конфликт на избирательном участке между членом комиссии от КПРФ и председателем УИК Анастасией Морозовой привлек внимание широкой общественности.



Заслуженный мастер спорта по боксу, депутат Саратовской областной Думы Артем Чеботарев (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») подчеркнул, что решать проблемы с помощью физической силы недопустимо.



«Как писали СМИ, представитель комиссии от КПРФ кинулся с кулаками на председателя УИК. Считаю этот поступок совсем скверным. Тем более что такое поведение не способствует решению проблемы с нарушениями на избирательных участках. Наоборот, дает повод выставить представителей оппозиции в худшем свете, а на реальные нарушения не обращать никакого внимания. Представители политических партий должны быть гарантом честности, справедливости, уважения к избирательному процессу и выбору граждан», — сказал Чеботарев.



С позицией депутата согласилась член Общественного совета при Саратовской областной Думе, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, также высоко оценившая действия председателя УИК.

«Даже несмотря на попытки члена комиссии от КПРФ дискредитировать ход голосования и помешать работе сотрудников участковой избирательной комиссии, все прошло в штатном режиме. Хотя эта ситуация, на мой взгляд, заслуживает особого внимания со стороны компетентных органов. Как представитель общественности, и в первую очередь как женщина, я возмущена таким поведением члена комиссии. Своим совершенно хамским поступком он не только запятнал себя, но и репутацию партии КПРФ. Такие действия никогда не вызовут сочувствия у людей, а лишь покажут, насколько безнравственными могут быть средства к достижению цели», – сказала Жуковская.



Она также поблагодарила Анастасию Морозову за твердую гражданскую позицию: «Считаю, действия председателя УИК, храбро остановившей нарушителя на вверенном ей участке, чтобы процесс голосования продолжался и люди могли выразить свою волю, заслуживают самой высокой оценки».



То, что председатель УИК проявила решительность и ответственность во время работы на избирательном участке, отметил и спикер Саратовской областной Думы Алексей Антонов. «Считаю, её действия заслуживают Благодарственного письма. Соответствующее распоряжение мною уже дано, педагог получит награду», – заверил Антонов.