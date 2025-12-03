Эксперт ПИУ РАНХиГС о качестве и доступности оказания медицинской помощи в сёлах Саратовской области

Объем оказания медицинской помощи в сёлах в РФ за последние три года увеличился в два раза, этому способствовали решения в сфере здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

О качестве и доступности оказания медицинской помощи в сёлах Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Для улучшения качества оказания медицинской помощи сельским жителям в Саратовской области активно идёт процесс модернизации первичного звена здравоохранения. Модернизация первичного звена здравоохранения в России проводится с целью обеспечения доступности и повышения качества первичной медико-санитарной помощи для всех групп населения независимо от места жительства. Программа модернизации первичного звена здравоохранения касается сёл и городов с населением до 50 тысяч человек. Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется до 2030 года. Общий объём финансирования программы на период 2021-2025 годы составляет около 4 млрд рублей.

В сёлах Саратовской обрасти создаются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). В ключевых сёлах планируют устанавливать такие пункты или амбулатории (установлены в сёлах Старицкое и Новая Терновка Энгельсского района). После установки в этих населённых пунктах снизилась смертность и уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи.

Активно реализуется программа «Земский врач/Земский фельдшер», целью которой является привлечение медиков в сельскую местность. В ноябре 2025 года уже оформлено 65 договоров с врачами и фельдшерами, которые переехали работать в сёла. До конца 2025 года планируют заключить ещё 69 таких соглашений — с 34 докторами и 24 средним медицинским персоналом.

Развитие здравоохранения на селе происходит также в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Именно в рамках этого проекта было внедрено в работу использование передвижного мобильного комплекса. Он обеспечивает доступность качественной медицинской помощи жителям отдалённых территорий. В мае 2025 года такой комплекс поступил в распоряжение Петровской районной больницы. Он позволяет медицинским работникам на местах оперативно проводить диагностику, включая флюорографию и маммографию.

За пять лет реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в Саратовской области в лечебные учреждения поступил 41 флюорограф, 33 из них пришли на смену морально и физически устаревшим моделям. В Александрово-Гайской районной больнице имени В.П. Дурнова за шесть месяцев 2025 года с помощью универсальной рентгеновской системы и маммографа проведено более 10 тысяч исследований, которые позволили выявить 180 различных патологий и пять онкологических заболеваний. В поликлинике Новоузенской районной больницы с начала 2025 года на новом цифровом флюорографическом аппарате выполнено порядка 12,5 тысяч исследований. В результате выявлено 12 патологий, у двоих диагностированы признаки онкопатологии. В Энгельсской поликлинике №1 в 2024 году был введён в эксплуатацию биохимический автоматический анализатор. После установки нового оборудования у лаборатории появилась возможность проводить в кратчайшие сроки самые срочные исследования, в том числе в ходе профилактических мероприятий.

В 2025 году на региональную программу по модернизации первичного звена в здравоохранении предусмотрено финансирование 2,6 млрд рублей, будет построено пять новых объектов. Эта сумма является частью финансирования программы, направленной на улучшение доступности и качества медицинской помощи в регионах.

Однако в ходе успешной реализации данной программы прошлось столкнуться и с определёнными трудностями, такими как затягивание строительства учреждений и простои готовых объектов без подключения к коммуникациям, некачественная проектно-сметная документация, нарушения при осуществлении государственных закупок, проблемы при оснащении медучреждений оборудованием. Особенно остро стоит сейчас проблема нехватки медицинских кадров. В первичном звене районов области не хватает 372 врачей и 211 средних медицинских работников. Указанные проблемы требуют быстрых и точных решений для более качественной и успешной работы учреждений первичного звена здравоохранения региона», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС.