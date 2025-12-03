«Молодая Гвардия Единой России» Саратова поддержали инициативу губернатора о полном запрете вейпов

Саратовское отделение «Молодой Гвардии Единой России» полностью поддерживает инициативу губернатора Романа Бусаргина о полном запрете вейпов на территории области. Активисты также выступают за ограничение доступа несовершеннолетних в специализированные магазины, заявляя, что защита молодёжи — ключевой приоритет.

Несмотря на существующие ограничения, продажи запрещённой продукции, в том числе несовершеннолетним, продолжаются. Поэтому молодогвардейцы совместно с УМВД перешли на ежедневные рейды. В ходе последней операции было изъято контрафактных жидкостей и сигарет на сумму более 5 миллионов рублей.

«Мы продолжим системную работу по пресечению нелегального оборота никотинсодержащей продукции и защите здоровья детей и подростков», — заявил руководитель МГЕР Сергей Драгунов. С августа активисты поспособствовали изъятию товара и закрытию более 120 точек продаж, многие из которых незаконно располагались рядом со школами.

Алика Толоконникова