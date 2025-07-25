Эксперт ПИУ РАНХиГС о модернизации коммунальной инфраструктуры в Саратовской области

Реализуемые Правительством РФ программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) обеспечивают существенный вклад в улучшение качества оказываемых коммунальными службами услуг. Модернизация существующих объектов и строительство новых ведутся во всех регионах страны.

О ходе реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«В 2025 году стартовал новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект направлен на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, а также улучшение качества коммунальных услуг для населения. Целью данного проекта является рост ресурсной и энергетической активности и повышение комфорта городской среды.

Следует отметить, что в Саратовской области достаточно остро стоит вопрос модернизации и реконструкции системы жилищно-коммунального хозяйства, ввиду существенной изношенности объектов ее инфраструктуры. Поэтому успешная реализация данного национального проекта приобретает стратегическую важность на только на федеральном, но и на региональном уровне.

Реализация проекта «Инфраструктура для жизни» (сумма финансирования 5,9 млрд. руб. в Саратовской области) будет вестись в следующих направлениях: благоустройство общественных территорий, масштабное развитие трамвайной сети, ремонт городских дорог и строительство путепровода на Сокурском тракте, модернизация коммунальных сетей.

В рамках первого направления планируется благоустроить 147 территорий (100 общественных и 47 дворовых территорий) на сумму более 675 млн рублей. Общественные пространства для улучшения выбирали сами жители области, участвуя во всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. За 6 лет реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в субъекте благоустроили 634 общественные и 662 дворовые территории.

В рамках второго направления в Саратове продолжится программа модернизации трамвайной сети, и с 1 мая 2025 года после завершения реконструкции трамвайной инфраструктуры Саратова возобновлено движение трамваев по маршрутам № 8 и № 9. Общая протяженность модернизированных линий составила более 28 км. В Саратове уже реконструировано 38 км трамвайных путей по трем маршрутам, что составляет больше половины от общего объема проекта, выполнена модернизация 3 тяговых подстанций из 11. Полное завершение работ планируется в 2026 году.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» пришел на смену национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по которому на ремонт трасс в Саратовской области за шесть лет было направлено 45,5 млрд рублей. За шесть лет в регионе отремонтировали более 2 тыс. км региональных дорог, построено и отремонтировано 30 мостов и путепроводов. Таким образом, по итогам 2024 года в области более 37% дорог в нормативном состоянии, при том, что на начало реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» таких трасс было всего 9%.

В Саратове в 2025 году начнется строительство путепровода в Ленинском районе. Мост с двумя полосами движения проложат через железнодорожные пути по Сокурскому тракту. Это значимая транспортная артерия для жителей города. Сокурский тракт важен для промышленных и торговых предприятий, используется для междугородного транспорта, а также является выходом на одну из значимых федеральных трасс региона – «Р-228».

Строительство планируется завершить к 2027 году.

Наконец, в 2024 году была утверждена инвестиционная программа МУПП «Саратовводоканал», в рамках которой была запланирована перекладка наиболее изношенных участков водопровода и канализации. Всего в 2024 году по инвестпрограмме было построено более 1 900 метров водопровода и более 700 метров канализации. Также на предприятии утвержден и реализуется план по капитальному ремонту аварийных участков сетей, который выполняется собственными силами предприятия – специалистами ремонтно-строительного управления и ремонтно-восстановительного участка цеха водопроводных сетей.

В 2024 году в Саратове было реконструировано 12 километров теплотрасс на ключевых городских магистралях: Вольской, Кузнечной, проспекте 50 лет Октября, Лермонтова, Слонова, Орджоникидзе и других улицах.

Из резервного фонда правительства Саратовской области выделят средства на модернизацию котельных и коммуникаций для объектов социальной сферы, а также развитие системы водоснабжения. Средства будут направлены в

Петровский, Советский и Базарно-Карабулакский районы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все реализуемые программы способствуют созданию комфортной и безопасной среды для населения», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС.