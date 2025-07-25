Взрыв в многоэтажке на Блинова произошел из-за утечки газа

В Саратове продолжаются аварийно-спасательные работы после взрыва в жилом доме на улице Блинова. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.

— Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие, — отметил губернатор Роман Бусаргин, который лично приехал проконтролировать ситуацию.

На месте происшествия развернут круглосуточный оперативный штаб. В ближайшее время начнет работать специальная горячая линия для обращений граждан. Жители могут получить информацию по телефонам: 8 937 225 57 12 и 8 (8452) 63 33 73.

Основные усилия сосредоточены на поисково-спасательных работах и обследовании здания для предотвращения дальнейших обрушений. Все медицинские учреждения региона переведены на усиленный режим работы.

Для пострадавших жильцов администрацией города организованы пункты временного размещения, где им будет предоставлена полная поддержка. В настоящее время продолжается эвакуация людей из опасной зоны.